شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الرأى الشرعى فى فيروس كورونا.. حصاد هيئة كبار العلماء بالأزهر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر في عام 2020 جهودها الملموسة فى تجديد الخطاب الديني كونها ‏الحصن الحصين للمسلمين يركنون إليه فى النوازل، من خلال ما أظهرته الجائحة التى ما زالت بين ‏ظهورنا إلى الآن، وهو ما يؤكد أن أكبر مرجعية فقهية في الأزهر، تمتد اهتماماتها من الجانب ‏الدعوى إلى الجانب المجتمعى والإنسانى والعلمى‎.‎



‎تعامل هيئة كبار العلماء مع وباء كورونا وإعمال فقه النوازل ‎تعامل هيئة كبار العلماء مع وباء كورونا وإعمال فقه النوازل نظرًا لما حل بالبشرية من وباء يقضي بعدم اجتماع الناس حتى في عباداتهم، وتخفيفًا على الناس ‏في أمور دينهم؛ أفتت هيئة كبار العلماء بإعمال فقه النوازل، فأصدرت بيانها الأول بتاريخ ‏‏15/3/2020م، والذي نص على "جواز إيقاف الجُمَعِ والجماعات"؛ خوفًا من تفشي الفيروس ‏وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، وجاء ذلك انطلاقًا من دورها الديني في حفظ مقاصد الشريعة ‏بما لا يمس بثوابت الدين، وإتمامًا لدورها الوطنى والمجتمعى فى مساندة الدولة في استكمال ‏الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشى فيروس كورونا‎.‎

الحالة الروحية التي تستجديها أيام رمضان الذي حل على المسلمين هذا العام بهيئة تُدمي القلوب، ‏نظرًا لتعطل بعض طقوسه وحبس عاداته، جعلت من مروجي الشائعات يلعبون على أوتار ‏العاطفة لدي المسلمين في دعوة لخلع رداء الوقاية واجتماع الناس في المساجد بقصد الدعاء، ‏وهو ما يُحمل الدولة مزيدًا من الأعباء في التصدي لهذه الجائحة، فقطعت هيئة كبار العلماء ‏بحسها الوطني وواجبها الشرعي الطريق على هؤلاء من خلال بيانها الثاني بتاريخ ‏‏4/4/2020م، في دعوة صريحة من رجال لا تتشابه مع غيرتهم على دين الله غيرة أخرى، ‏ونادوا في الناس أن احتكام الشرع في هذا الأمر مرده إلى الأطباء، والذين حذروا من اجتماع ‏الناس في مثل هذه الظروف، وأن الانصياع لرأي الطب هو واجب شرعي وكل من يستمع لهذه ‏الدعوات المضللة آثم شرعًا، وحتى تغلق طريق الفتنة أمام كل من يحاول أن يستخدم مشاعر ‏المسلمين للعبث بحياتهم؛ أصدرت الهيئة بيانها الثالث بتاريخ 5/5/2020م بشأن صلاة العيد في ‏البيوت، وكيفية أدائها على الوجه الصحيح في ضوء استمرار انتشار فيروس كورنا‎.‎

واختتمت الهيئة العام ببيان فصل لا لبس فيه، يحمل كل ما يحتاجه المستفتي في أمور دينه مع ‏اشتداد ما يسمى بالموجة الثانية من وباء كورونا، بعدما أشارت التقارير إلى أن الخطر الحقيقي ‏للفيروس هو في سرعة انتشاره، مؤكدة أنه يجب شرعًا التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية التي ‏حددتها الجهات المختصة، موضحة أن التباعد بين المُصلّين في الجماعات وأثناء الاستماع إلى ‏خطبة الجمعة لا يؤثر في صحة الصلاة، كما أن استعمال المواد الكحولية المعدة للتطهير والتعقيم ‏طاهرة حلال بل واجب في مثل هذه الظروف، مشددة على ضرورة تجنب الاجتماع للأفراح أو ‏التعازي، وأن التهنئة أو التعزية بالهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي تجزئ شرعًا، لتغلق ‏الباب أمام مفاسد كثيرة لا يحمد عقباها.‏



‎الإنتاج العلمي لهيئة كبار العلماء ‎الإنتاج العلمي لهيئة كبار العلماء

أكثر من ثمانية وخمسين كتابًا ومئتين وخمسين بحثًا، تروي الظمأ الفكري والعطش الثقافي ‏بمنهج أزهري منضبط، أعدتها وأشرفت عليها هيئة كبار العلماء، تضع حلولًا لمشاكل الناس ‏وتتلاقى مع احتياجات المجتمع، فتقوى ركيزته الفكرية في مواجهة كل التحديات الفكرية المنحرفة ‏التي تحاول أن تَعصف بعقول الناس وتشتت أفكارهم، كما أنها عونًا للباحثين ترشدهم في البحث ‏في قضايا العصر بشكل يضمن وجود ميراث فكري منضبط‎.‎

واستكمالًا للجهود العلمية لهيئة كبار العلماء في تجديد الخطاب الديني، قامت الهيئة بإعداد كتاب ‏يجمع أبحاث مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، تيسيرًا على الباحثين والدارسين ‏في القضايا التي تَوافق عليها علماء العصر بما لا يخالف تراث الأمة‎.‎

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الأنشطة العلمية الإعداد والتجهيز للدورة العلمية للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، وهي ‏دورة علمية بدأت في التاسع من فبراير 2020م واستمرت فعاليتها لمدة ثلاثة أشهر، لعدد 371 ‏من أعضاء هيئة التدريس المعاونة، حاضر فيها أعضاء هيئة كبار العلماء وتناولت أهم القضايا ‏التي تطرأ على المجتمع وكيفية بيان الحكم الشرعي لها، وتأهيل الدارسين للاستعانة بفقه ‏النوازل نظرًا لحاجة الناس وما تتطلبه الضرورة الشرعية‎.‎

تشكيل لجنة من كبار علماء التفسير وعلوم القرآن لوضع تفسير الأزهر للقرآن الكريم، مع البدء ‏في العمل الرسمي في مشروع "الشبهات"، واستكمال مشروع تراجم علماء الهيئة وتوثيق آرائهم ‏في كل القضايا المعاصرة‎.‎



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