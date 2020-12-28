شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يجتمع بمديريات الطب البيطرى والزراعة لمتابعة تكليفات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

القصير خلال الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الرى الحديث.

وأكد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديريات الزراعة والطب البيطرى فى المحافظات للتواصل مع المواطنين الراغبين فى الاشتراك فى منظومة مراكز تجميع الألبان والتنسيق مع البنوك الممولة للمنظومة وكذلك التواصل مع المزارعين وتحفيزهم على الاشتراك فى منظومة الرى الحديث بالإضافة إلى استكمال حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتحديث البيانات من خلال الرقم القومى وتقنية الـ GPS على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع

والجدير بالذكر أنه تم حصر حوالى 34 ألف مزرعة دواجن و 7 مليون رأس ماشية و 826 مركز تجميع ألبان كما أن إنتاج مصر من الدواجن 1,4 مليار طائر و 13 مليار بيضة و 5,5 مليون طن ألبان.