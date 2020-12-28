شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تضع شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد علي طائراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 والحرص علي الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد اول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا، وتحت رعاية وزارة الطيران المدني للمشاركة في هذا الحدث الكبير، أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، حملة دعائية بدأتها بوضع شعار وتميمة البطولة حورس علي واجهة أثنين من أكبر طائرات الشركة وجاري وضعها علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات بإستضافة الحدث و كذلك جاري دراسة إختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران و مطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث للإعلان و الترويج عن استضافة مصر للبطولة .

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.