شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى واقعة إهانة طالبة بمدرسة دولية بسبب تأخر المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تكليف لجنة للتحقيق فى واقعة إهانة طالبة بمدرسة دولية بالقاهرة، موضحة أن لجنة من التعليم الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توجهت إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة تفاصيلها.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد انتهاء التحقيق، لافتة إلى أن مسألة تقسيط المصروفات الدراسية ذكرتها القرارات المنظمة ولم تحدد مواعيد تحصيلها خلال العام الدراسى ولكن يجب على المدارس التعاون والتنسيق مع أولياء الأمور فى آلية دفع وسداد المصروفات الدراسية خاصة إذا كان ولى الأمر قد سبق وسدد أكثر من قسط من المصروفات الدراسية.

واستنكرت الطالبة هالة محمود، قيام المدرسة بمعاقبتها وحبسها من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا بدون أكل أو السماح لها بدخول حمام المدرسة والإساءة لها أمام زملائها فى المدرسة، قائلة: مش هعرف أدخل المدرسة تانى.

وانتهت الإثنين 30 نوفمبر الجارى، المهلة والمدة الزمنية التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لسداد أولياء الأمور القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية عن المبالغ الواجب سدادها عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020/2021.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثانى لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الحالى حتى 1 فبراير المقبل، وفى حالة عدم سداد باقى القسط يتم إنذار ولى الأمر بعد 15 يوما من تاريخ سالف الذكر، وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يوما، وفى حالة عدم السداد يحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية مناظرة مع عدم منحه الشهادة الخاصة به بعد رفع اسمه من الكشوف الخاصة بالمدرسة التى كان مقيدا بها.