شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: إطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 1400 قرية بـ22 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن المبادرة تطوير 18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كل خدمات الحياة، وتشمل المبادرة على تطوير «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب».

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببلورة المشروع القومي لتطوير الـقرية على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.