شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تعقيم وتطهير سوق ليبيا ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير سوق ليبيا والأماكن المزدحمة بتجمعات المواطنين في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد «جاب الله» على استمرار أعمال التطهير للمصالح الحكومية والمنشأت الشرطية ومحطة سكة الحديد والمواقف والمدارس وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا، مؤكدًا على تكثيف حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب. وشدد على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري والنجوع التابعة للمركز ونشر ووضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية من الفيروس وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات لمقالب القمامة. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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