شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: ٧٨٩٩ مستفيد من مشروعات الأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقرير حصادها في 2020، والذي كشف استفادة ٧٨٩٩ مواطن من مشروعات الأسر المنتجة في 27 محافظة.

وأضافت الوزارة أن مشروع الأسر المنتجة مثل أحد أنشطة قطاع التنمية والذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته ويتم تنفيذ المشروع على مستوى27 محافظة داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية.

وأوضحتأن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة منذ يناير الماضي بلغ 7899 مستفيدا بقيمة قروض 38.9 مليون جنيه.