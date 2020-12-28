شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تبدأ صوم آخر 3 أيام في العام لرفع الوباء عن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الكنائس الإنجيلية، غدا الثلاثاء، في صوم يستمر آخر 3 أيام من العام الجاري 2020 للصوم والصلاة من أجل مصر، ومن أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن العالم.

وكانت الكنيسة الانجيلية، أصدرت قرارا بتعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى الجمعة 15 يناير، وكذلك تنظيم عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ومنعت الحضور الشعبي على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة.

وتأتي القرارات بعدما عقد المجلسُ الإنجيلى ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، وقرر أن يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً.

كما قررت تعليق جميع الزيارات الرعوية، ويمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، فيما يخص احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، على أن يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الخميس 14 يناير لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع وللاطلاع على كافة التقارير.