شكرا لقرائتكم خبر عن رأفة بالمعلمة بسبب حملها ومرضها.. أسرة طفلة الحضانة «المكوية» بالغربية تتنازل عن البلاغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنازلت أسرة الطفلة حنين التلميذة فى حضانة سمنود فى محافظة الغربية عن بلاغها ضد معلمة الحضانة التى اتهمتها والدة الطفلة فى بلاغ رسمي بعقابها لأنها تبولت لا إراديًا فى ملابسها أثناء الحصة بحرقها على ظهر يديها بكيها بسكين ساخن بما أحدث بها حروقًا.

وجاء التنازل بعدما لاحظت الأسرة أن المعلمة المذكورة حامل في شهرها الأخير وأنها كاد يغشي عليها وظهرت عليها أثناء وجودها فى النيابة، وعلموا أنها مريضة سكر، مما أدي لرأفة الأسرة بها، وعرضت المعلمة التكفل بعلاج الطفلة من الحروق، وتم التصالح بينهما فى نيابة سمنود أثناء ذهابهم لسماع أقوالهم.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سمنود بوجود بلاغ من «نجلاء .م» ضد معلمة في حضانة ابنتها الطفلة «حنين» اتهمتها فيه بحرق وتعذيب ابنتها أثناء الحصة فى الحضانة.

وانتشر مقطع فيديو للطفلة «حنين» على وسائل التواصل الاجتماعي تروي فيه كيف أن المدرسة الخاصة بها قامت بكيها على يدها في الحضانة باستخدام سكين ساخن وذلك بسبب تبولها اللاارداي في ملابسها خلال الحصة، وتسبب ذبك في ظهور حروق على ظاهر اليدين اليسري واليمني.

متهمة بحرق طفلة علي يدها بسكين ساخن.. ضبط معلمة رياض أطفال بالغربية

متهمة بحرق طفلة علي يدها بسكين ساخن.. ضبط معلمة رياض أطفال بالغربية