شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تضع شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد علي طائراتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم حملة دعائية بدأتها بوضع شعار وتميمة البطولة حورس على واجهة أثنين من أكبر طائرات الشركة وجاري وضعها على مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات بإستضافة الحدث وكذلك جاري دراسة إختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين على الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة .

ياتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠ والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١ والحرص على الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد اول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا وتحت رعاية وزارة الطيران المدني للمشاركة في هذا الحدث الكبير

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.