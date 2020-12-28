شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد اليوم الإثنين مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضورعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة .

وأكد الدكتور أحمد غلاب خلال المجلس علي أهمية الانتهاء من مشروعات الجامعة الطبية والصحية الخاصة بالمستشفيات الجامعية حيث أنه تشهد مستشفي أسوان الجامعي تطور في مختلف الاقسام والذي يعد قبلة لجميع مرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد لتلقي الخدمة العلاجية وذلك من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر والخبرات الطبية .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب تشهد المستشفي الجامعي بأسوان إنشاء العديد من المباني الجديدة مثل مستشفي الباطنة والأطفال بسعة 150 سرير ويضم وحدة غسيل كلوي والذي تم الانتهاء منها بنسبة 85% من حجم الأعمال مما يعطي انفراجة كبيرة بدخوله الخدمة قريبا وبذلك يتم تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية .

وناقش المجلس تنفيذ الإنشاءات التعليمية والرياضية التي تجري علي قدم وساق بالحرم الجامعي بصحاري و الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة .

وناقش المجلس خطة الجامعة للاستعدادت لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل علي تسخير كافة امكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل علي إنجاح إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل ظروف استثانية تمر بها البلاد .

ووافق المجلس علي تعين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف (مدرس -أستاذ مساعد ) ومنح درجات علمية.