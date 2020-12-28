شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتي نهاية الشهر الحالي وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة واستغلال مد المهله التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأكد على الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً وحتي الساعه السادسة مساءا لحين انتهاء المدة المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعاً للمواطنين وتيسيرا عليهم .

وكلف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية

كما شدد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الادوار بما بكفل تحقيق معايير السلامه العامة بالاضافة إلى الاستمرار في اعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .