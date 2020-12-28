شكرا لقرائتكم خبر عن دير «القديسة دميانة» يمتنع عن استقبال الزوار لحين إشعار آخر لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا ماركو أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، قرارًا، بمنع استقبال الزوار لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال الأنبا ماركو في بيان، الإثنين، إنه «نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبراري عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر».

وأضاف: «نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلي ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء».