شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان متحف الوثائق والصور بمكتبة الكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي والدكتور أحمد أمين وكيل الكلية وفكرة وتنفيذ على رشاد عبدالمؤمن أستاذ علوم الأطعمة والدكتور منال كمال عبدالرحمن أستاذ التغذية ومشاركة طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وتهدف فكرة المتحف إلى الاستفادة من الكتب التراثية بالكلية منذ 1937 حتي 1980م واعادة تنظيمها وتصنيفها وإضافة صور رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ مباني الكلية.

كما يحتوي المتحف على صور تاريخ تعليم المرأة في مصر منذ بداية القرن العشرين والمعضدون لتعليم المرأة من الرجال، حيث نشأت الفكرة بتحويل مخزن الكتب بمكتبة الكلية إلى متحف يحتوي على الوثائق في مجال التخصص وصور لرائدات التخصص، لاحياء ذكري رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ التخصص، وبدأت شرارة مشروع المتحف بوضع صورة أ. عائشة اقبال راشد أول عميد للاقتصاد المنزلي على لوحة عمادة الكلية، وتم تجميع صور الرائدات منذ 2015م عن طريق التواصل مع الرائدات اللاتي على قيد الحياة أو كريماتهن عن طريق البريد الالكتروني وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي أو بزيارتهن في بيوتهن من خلال لجنة النشر والإعلام بالكلية.

يهدف متحف الوثائق والصور المحافظة على تراث كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان من 1937 حتي 1980م. كذلك إحياء ذكري رائدات الاقتصاد المنزلي كما تسعي رؤي المتحف إلى تقديم الوثائق الفنية والعلمية ونشر تاريخ رائدات الاقتصاد المنزلي والتواصل مع المستفيدين على المستوي الإقليمي والدولي.

هذا وقد تم تقسيم العمل في المتحف على 5 مراحل وتم انتاج 71 صورة للرائدات في أطر خشبية ذات كود لوني من 1937 إلى 1980م كذلك ألبوم كبير للصور يشمل أحداث تاريخية منذ الخمسينيات حتي الثمانينيات. ويوجد بالمتحف الكتب والمراجع النادرة في مجال الفنون والملابس والتغذية والتربوي وادراة المنزل والمؤسسات والعلوم وتعليم اللغات المختلفة والآداب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسي، كما يقوم المتحف بتقديم خدماته المتميزة إلى طلاب الفنون والموضة لزخر المتحف بأمهات الكتب الفنية ومجلات الموضة. تم دعم المشروع ماليا من صاحب فكرة المتحف كتعبير عن أصالته للكلية.