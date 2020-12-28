شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 5 بروتوكولات بين «البحوث الزراعية» و«البيطريين» لتأهيل الخريجين لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، بروتوكول تعاون بين المركز ممثلا في 5 معاهد بحثية ونقابة البيطريين لرفع كفاءة الأطباء البيطريين لخدمة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وذلك بحضور الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، والدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، والدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والدكتور فريد زكي، مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والدكتور مصطفي خليل مدير معهد الإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، الاثنين، على هامش توقيع برتوكول التعاون المشترك مع نقابة البيطريين إنه تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون تندرج تحت البروتوكول الشامل بين المركز ونقابة البيطريين بهدف إلى رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال التطبيق العملي للدراسات العلمية لهم في مختلف الجامعات لكي نتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتنمية الثروة الحيوانية التي تحظي بتوجه الرئيس لتحسينها وراثيا ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانية من خلال طبيب بيطري متخصص ومهندس إنتاج حيواني يقط يسير مع الخطوات السريعة للدولة لتنفيذ هذه المشروعات في الوقت الحالي.

وأضاف «سليمان»، أن تأهيل الأطباء البيطريين من خلال التعاون لتنفيذ هذه البروتوكولات ضمن المشروعات الزراعية ذات الأولوية مثل مراكز تجميع الألبان ومشروع تربية حيوانات «البتلو» ومشروعات الإنتاج الداجني والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية بما ينعكس على خدمة الدولة المصرية ومد يد العون لصغار المزارعين من خلال الباحثين في المركز، ونتطلع لكي يؤتي هذا التعاون لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف توقيع برتوكول آخر مع نقابة الزراعيين بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية على أن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الدولة للتعاون الشامل بين مختلف الجهات الرسمية والنقابات المهنية، والجامعات، في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة هو اتجاه كل وطني لدعم الدولة المصرية وتأكيد على التواصل والتداخل بين كل مؤسسات الدولة للعمل سويا وهو ما يتطلبه سوق العمل، وربط البيطريين والزراعيين من أجل أحد القطاعات التنموية في مصر وهو القطاع الزراعي.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، عن شكره لوزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية للموافقة على مبادرة النقابة للتوقيع على 5 برتوكولات تخدم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بمشاركة معاهد بحثية «محترمة»، تعد مصدرًا للفخر للمصريين، موضحا ان هذه البرتوكولات تهدف لتطوير العنصر البشري الأهم وهو الطبيب البيطري والمهندس الزراعية خاصة أن مصر غنية بالموارد البشرية.

وأضاف «سليم»، أن مصر «غنية» بالموارد البشرية وتنمية هذه الموارد به وتنميته هو عامود وحجر الزاوية لتنمية الدولة المصرية متمشيا مع توجه القيادة السيسي للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي رعاية خاصة لملف الثروة الحيوانية ويدفع به للاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وشدد نقيب الأطباء البيطريين على أهمية التدريب المتكامل للأطباء البيطريين بمشاركة الجهات البحثية والمعاهد المعنية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، لأن ذلك سينعكس على القطاع الزراعي في جميع مجالاته، موضحا اننا نعمل على التكامل بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين لاستكمال دائرة التكامل بين مختلف المؤسسات من خلال منهج علمي بأشراف ورعاية كاملة من الدولة ومختلف المؤسسات لتأهيل طبيب بيطري يكون محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي تواجه البلاد بسبب جائحة كورونا.

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين

برتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ونقابة البيطريين