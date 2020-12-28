شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تعلن إتاحه دورة تدريبية مجانية في مجال الإنترنت لطلابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الجلالة عن تقديم دورة انترنت لطلابها تسجيلًا مجانيًا لمدة عام بمنصة Coursera مما يتيح لهم إمكانية الحصول على شهادة دورة مجانية واحدة والالتحاق بالعديد من الكورسات الأخرى، وفقا لتوجيهات استشاري البرنامج بالجامعة والمسئولين عن مكتبة الجامعة.

وذكرت الجامعة بأن فرص التعلم لا تنتهي وتشجع طلابها على خوض فرص جديدة للتعلم وتطوير مهارات جديدة.

وأعلنت الجامعة عن عقد شراكة مع Coursera وهي منصة عالمية رائدة للتعليم عن بعد، تتيح لطلابها الوصول إلى العديد من الكورسات على المنصة، والتي تهدف إلى مشاركة وتفاعل الطلاب مع المحتوي الذي يتم تقديمة، من فيديوهات، محتوي للقراءة والمسائل العلمية ليكون هذا التعاون بمثابة فرصة جديدة لهم لاستكشاف آفاق تعلم ومجالات معرفة جديدة مفضلة لكل طالب وطالبة.