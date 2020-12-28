شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تطالب بمجمع محارق بالصحراء للتخلص من النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير صادرة، عن مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين، أن وحدة النفايات الطبية الخطرة، قامت بالتخلص من 2168 طن شهري، من داخل المنشآت الصحية، والمراكز، والعيادات الطبية، في 9 مراكز إدارية، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا.

وأضافت التقارير، أنه يتم التخلص من تلك النفايات، بالفرم، والتعقيم، والحرق، من خلال 2 مفرمة وتعقيم، أحداهما بمستشفى ملوي، والثانية بمستشفى المنيا الجامعي، و4 محارق طبية موزعة، بقرية لطف الله بمركز مطاي، وأبوسيدهم بسمالوط، ومستشفى مغاغة، وبجوار الميكنة الزراعية بملوي.

وتضمنت التقارير، قيام المديرية بتخصيص، 8 سيارات لنقل النفايات، من مراكز المحافظة، إلى المحارق، والمفارم.

وطالبت التقارير، بضرورة إقامة، مجمع محارق بالصحراء، أسوة بمحافظتي أسيوط، وبني سويف، نظرا لوجود كميات كبيرة، من النفايات التي يتم تجميعها، من المنشآت الطبية يوميًا.