شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح عيادة الأسنان وأعمال تطوير وحدة طب الأسرة بقرية الرحمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عيادة الأسنان الجديدة وأعمال تطوير وتجميل وحدة طب الأسرة بالرحمانية بأبوكبير بتكلفة 100 ألف جنيه، وذلك بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والمجتمع المدني، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه لأهالي القرية والقرى المجاورة لها .

حضر الافتتاح اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور يسري الشبراوي مدير الإدارة الصحية بأبوكبير ،والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير.

تجول محافظ الشرقية ومرافقوه داخل أقسام الوحدة لتفقد معمل التحاليل الطبية والصيدلية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى .

شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحسن معاملة المواطنين المترددين عليها، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم .

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشؤون الصحية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة، بما ينعكس على الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي .