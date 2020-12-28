شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا تنظم حملات لتعقيم ورش الشوارع والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا والعضو المنتدب، أنه في اطار المسئولية المجتمعية للشركة والواجب الوطني فإن الشركة قامت بتطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمصالح الحكومية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

وأضاف الشهاوى أنه تم تعقيم وتطهير مستشفى مطاي العام ومستشفى الصحة الإنجابية ومستشفى الغسيل الكلوي، ومجلس مدينة مطاي ومركز شرطة مطاي وميدان صلاح الدين، وميدان النافورة وموقف سيارات مطاي.

كما شهد مركز العدوة تعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينه العدوه والمستشفى العام ومستشفى الحميات بالعدوة والإدارة التعليمية، ومدرسه الثانوية الصناعية والتجارية ومركز الشرطة ووحده المرور بالعدوة وبعض شوارع المدينه ووحدة المطافي .

وفيما يخص مركز بنى مزار فقد تم تعقيم مجلس ومدينة بنى مزار ومركز شرطة بنى مزار وادارة بنى مزار التعليمية وقف مغاغة القاهرة المنيا ووحدة مرور بنى مزار، ومحطة السكة الحديد وشارع مصر اسوان وشارع الحرية شرق المحطة محكمة بنى مزار.

كما شهد مركز دير مواس تعقيم مجلس مدينة ديرمواس، مركز شرطة ديرمواس والمرور وبعض شوارع ديرمواس، والبريد هذا بالإضافة إلى باقى مراكز المحافظة .

وأكد الشهاوي حرص الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطن المنياوى، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.