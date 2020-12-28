شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" يطبق غرامة 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة المترو تطبيق غرامة قدرها 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو ، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز ، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.