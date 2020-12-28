شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب، مُوضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به فى الأعوام الدراسية السابقة، مُشيرةً إلى أن قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختياريًا للطلاب، وذلك وفقًا لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وفى السياق ذاته، سيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كاملًا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، على أن تعقد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائى، وحتى الصف الثانى الإعدادى على مستوى المدرسة، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا فى لجان امتحانية.