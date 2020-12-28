شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتى نهاية الشهر الحالى وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة واستغلال مد المهلة التى أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأكد محافظ الجيزة على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً، حتى الساعة السادسة مساء لحين انتهاء المدة المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الحالى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعاً للمواطنين وتيسيرا عليهم.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

كما شدد المحافظ علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.