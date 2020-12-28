شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعليمات لطلاب الدراسات العليا بسياسة واقتصاد القاهرة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلى طلاب الدراسات العليا بالكلية، موضحا أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا، وأنه فى ضور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الواقية أثناء التردد على المنشآت الحكومية والقرار التنفيذى لرئيس جامعة القاهرة بعدم دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة دون ارتداء الكمامة.

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن لعدم تعطيل طلاب الدراسات العليا والحفاظ على سلامة جميع الأساتذة والباحثين والحاضرين للمناقشة يرجى من الحضور الالتزام بمجموعة من المعايير الاحترازية والتى بدونها لن تتم الموافقة على إجراء المناقشة وهى:-

1- ارتداء الحضور "الطلاب ولجنة المناقشة والمرافقين للطلاب" الكمامات طوال فترة المناقشة

2- التباعد بمسافة آمنة بين الحاضرين والالتزام بها طوال فترة المناقشة

3- عدم حضور مرافقون للطالب بعدد أكثر من 5 أفراد كحد أقصى

4- فى حالة الضرورة يمكن مشاركة 1 من أعضاء لجنة المناقشة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى الحالات المرضية أو الخوف من العدوى أو عدم تحمل ارتداء الكمامة لفترة طويل.

وقدم الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشكر إلى الملتزمين بهذه التدابير حرصا منهم على المصلحة العامة، موضحا أنه فى حالة ملاحظة إدارة الكلية عدم الالتزام بها فسوف يتم تعليق الموافقة على إجراء كافة المناقشات إلى أن تستقر الأمور وتراجع اعداد الإصابات المسجلة من وزارة الصحة للحد الذى يسمح باستئنافها فى ظروف آمنة للجميع.