شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و402 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و402 ألف و868 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر ديسمبر الجارى .

على جانب آخر تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ، وسيتم بدء الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى وعددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من يوم 3 من يناير2021 على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

جديد بالذكر أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر .