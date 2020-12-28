شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف الوثائق بكلية الاقتصاد المنزلى حلوان للاستفادة من الكتب التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان متحف الوثائق والصور بمكتبة الكلية وذلك تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى وأحمد أمين وكيل الكلية وفكرة وتنفيذ على رشاد عبد المؤمن أستاذ علوم الأطعمة ومنال كمال عبد الرحمن أستاذ التغذية ومشاركة طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف فكرة المتحف إلى الاستفادة من الكتب التراثية بالكلية منذ 1937 حتى 1980م وإعادة تنظيمها وتصنيفها وإضافة صور رائدات الاقتصاد المنزلى وتاريخ مبانى الكلية.

ويحتوى المتحف على صور تاريخ تعليم المرأة فى مصر منذ بداية القرن العشرين لتعليم المرأة من الرجال، حيث نشأت الفكرة بتحويل مخزن الكتب بمكتبة الكلية إلى متحف يحتوى على الوثائق فى مجال التخصص وصور لرائدات التخصص، لإحياء ذكرى رائدات الاقتصاد المنزلى وتاريخ التخصص، وبدأت شرارة مشروع المتحف بوضع صورة عائشة اقبال راشد أول عميد للاقتصاد المنزلى على لوحة عمادة الكلية، وتم تجميع صور الرائدات منذ 2015م عن طريق التواصل مع الرائدات اللاتى على قيد الحياة أو كريماتهن عن طريق البريد الإلكترونى وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى أو بزيارتهن فى بيوتهن من خلال لجنة النشر والإعلام بالكلية.

ويهدف متحف الوثائق والصور المحافظة على تراث كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان من 1937 حتى 1980م، كذلك إحياء ذكرى رائدات الاقتصاد المنزلى كما تسعى رؤى المتحف إلى تقديم الوثائق الفنية والعلمية ونشر تاريخ رائدات الاقتصاد المنزلى والتواصل مع المستفيدين على المستوى الإقليمى والدولي.

وتم تقسيم العمل فى المتحف على 5 مراحل وتم انتاج 71 صورة للرائدات فى أطر خشبية ذات كود لونى من 1937 إلى 1980م كذلك ألبوم كبير للصور يشمل أحداث تاريخية منذ الخمسينيات حتى الثمانينيات، ويوجد بالمتحف الكتب والمراجع النادرة فى مجال الفنون والملابس والتغذية والتربوى وإدارة المنزل والمؤسسات والعلوم وتعليم اللغات المختلفة والآداب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسى، كما يقوم المتحف بتقديم خدماته المتميزة إلى طلاب الفنون والموضة لزخر المتحف بأمهات الكتب الفنية ومجلات الموضة. تم دعم المشروع ماليا من صاحب فكرة المتحف كتعبير عن أصالته للكلية.