شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مراكز للدروس الخصوصية و3 مقاهى وقاعة أفراح بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أجهزة محافظة الجيزة عدد من مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى المخالفة وقاعات الأفراح المخالفة، في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدى لمراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير سلبي علي العملية التعليمية وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب تم غلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع عباس العقاد بجزيرة الدهب ومصادرة كل محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

كما تم غلق سنتر للدروس الخصوصية مخالف للقانون بشارع الجزيرة من شارع المريوطية فيصل - برج المدينة المنورة ومصادره محتوياته وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.

كما تم ضبط 3 مقاهى تقدم الشيشة بالبدرشين، بقرية دهشور ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم مصادرة محتويات المقاهى وإيداعها بالوحدة المحلية بدهشور لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز البدرشين.

كما تم ضبط قاعة أفراح بشارع أحمد عرابي بالبراجيل كانت تستعد لاستقبال أفراح وتجمعات بالمخالفةً في ذلك لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة المناسبات بالقاعات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وتم غلق القاعة ومصادرة محتويات القاعة، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، وجاري تحرير المخالفة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم اقامة الافراح بالقاعات المغلقة، تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.