شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تعلن إيقاف التعامل مع خزينة النقابة الخميس المقبل للجرد السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، إيقاف التعامل مع خزينة النقابة يوم الخميس المقبل 31 / 12 / 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرظهراً، على أن يتم استئناف العمل بالخزينة ابتداءً من يوم السبت المقبل 2/ 1/ 2021، وذلك نظراً لأعمال الجرد السنوى وبناءً على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات.

من ناحية آخرى، كانت قد أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الدعوى رقم 298 لسنة 2020 التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 4 فبراير، وأوضحت الدعوى التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد فيروس كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل .