شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن إطلاق 10 مشروعات خلال خمس سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مشروعات الدار المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة، خلال مؤتمر الأنشطة الختامية لدار الإفتاء المصرية على النحو الآتى:- أولا: عقد المؤتمر القادم حول ( مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي : تحديات التطوير وسبل التعاون ) ثانيا: إصدار موسوعة متكاملة بعنوان ( المعلمة المصرية للعلوم الإفتانية ) في ثلاثين مجلدا كأول دائرة معارف شاملة المعارف الإفتانية. ثالثا: إنشاء موقع إلكتروني يهتم بالشأن الديني المحلي والعالمي. رابعا : الانتهاء من التطبيق الإلكتروني العالمي للفتاوی FatwaPro باللغتين الإنجليزية والفرنسية. خامسا ، إنشاء وحدة إنتاج فني متكامل متخصصة تهدف إلى إنتاج برامج ومواد فيلمية لتبسيط المعلومات الإفتائية. سادسا : إنشاء مقرات دار الإفتاء المصرية في ربوع محافظات الجمهورية بواقع مقر كل عام . سابعا: انشاء مكاتب تمثيلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم. ثامنا : إصدار المرجع المصري في دراسة التطرف ومواجهته في ثلاتين مجلدا. تاسعا: الإنتهاء من موسوعة « دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة : أول مرجع علمي يربط بين الإفتاء وأحد أهم أساليب التنمية الحديثة. عاشرا: إقامة المعارض المتحركة للوقاية من التطرف ، باستخدام شاشات العرض التفاعلية و الداتاشو " ، حيث تقام في إحدى المدارس أو مراكز الشباب أو الجامعات والنوادي وتحوي العديد من المواد البصرية والسمعية والمطويات والصوتيات والرسوم المتحركة.

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