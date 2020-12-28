شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: دار الإفتاء قدمت مشروعات وطنية هدمت أفكار الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة الدكتور شوقي علام، قدمت العديد من المشروعات العلمية الوطنية الجادة التى هدمت أفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة، وكانت سببا فاعلا في رد من زلت اقدامهم وانحرفت عقولهم الى جادة الطريق المستقيم والنهج القويم.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمة بمؤتمر دار الإفتاء المصرية، أن الدار حملت مشاعل الاستنارة والوسطية منذ عقود مضت ولم يخفت لها ضوء بل زاد إشعاعها في كافة أرجاء المعمورة ، مضيفا:" كان لدار الإفتاء تجربتها المميزة في العديد من المجالات الهامة مثل متابعة الأفكار المستجدة وتصحيح المفاهيم ومحاربة الإرهاب وقضايا مصر الدولة".