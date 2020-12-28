شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" : هيئة التأمينات تقدم خدمات المعاشات لـ 10 ملايين و402 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى،أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها بلغ ما يقرب من 10 ملايين و402 ألف و868 مواطن، وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى شهر ديسمبر الجارىً

وفى ذات السياق تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لصرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ ،وسيتم بدء الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولي وعددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتباراً من يوم 3 من يناير2021 علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات .