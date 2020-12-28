شكرا لقرائتكم خبر عن "عنوانى مصرى" حملة لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة "عنوانى مصرى" والتى تهدف إلى تعزيز هوية كل محافظة، والحفاظ على التراث الخاص بها، والتمسك باللهجة المميزة لها، ونبذ ظاهرة التنمر التى تحدث للأفراد على لهجتهم المختلفة عن المحافظات الأخرى والتى ينتج عنها تخلى هؤلاء الأفراد عن لهجتهم حتى لا يتعرضون للتنمر، ودعوة المصرين بالخارج للحفاظ على هويتهم ولغتهم العربية المميزة لهم خاصة مع حديثهم مع العرب والمصرين أمثالهم، وذلك استكمالًا للمبادرة التى أطلقتها وزارة الهجرة لدعم الهوية المصرية والحفاظ على اللغة العربية داخل مصر وخارجها.

وتأتى الحملة برعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة داليا محمد عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ويعاونها فتحية صبرى ومى حسام المدرسين المساعدين بالقسم.

وأجرى الطلاب، دراسة على عينة بلغ عددها 622 من المصريين من مختلف المحافظات وكان من أهم النتائج التى توصلوا لها أن اللغة العربية مازالت الأكثر استخدامًا فى الحياة اليومية مما يعنى قدرتها على مقاومة العوامل المساعدة على اختفائها واندثارها فى المجتمع المصري.

كما تم إجراء دراسة، على عدد 69 مصريًا بالخارج وكان من أهم نتائجها، أن41 % من المصريين المقيمين بالخارج حريصون بشدة على تدعيم الهوية لدى أبنائهم المقيمين بالخارج مما يعنى اعتزاز المصريين المقيمين بالخارج بهويتهم المصرية، وتكريسها فى نفوس أبنائهم.

وناشد الطلاب وزارة الهجرة، بتبنى المشروع وتنفيذه لأن دعم الهوية المصرية وزيادة الانتماء لمصر سيؤدى إلى تعزيز الوحدة المجتمعية المصرية.