شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا يسرد دلائل حب الله لمصر خلال مؤتمر الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا: أهنئ دار الإفتاء المصرية بالمجهود الذى تقوم به فى توعية الشعب المصرى، مضيفا "الله يحب مصر، والأدلة فى ذلك كثيرة، الله أحب مصر والدليل على ذلك أن الله أظهر ذاته لمصر ولم يظهر ذاته لمكان آخر"

واستطرد: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ"، هذا صريح الآية وصريح النص.

وأضاف خلال مؤتمر لدار الإفتاء تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، أن من الأدلة على حب الله لمصر ان سميت سورة من القران بأسم قطعة من مصر وهى سورة الطور، كما اقسم الله بجزء من مصر، كما ان حب مصر فرض عين على كل مصرى ،وعلي المصريين ان يبذلوا الجهد كما تبذل قيادة هذا البلد لحب مصر ويسعون من أجل ان ترتقى بلدنا مصر، فهنيئا للمصريين بحب الله لبلدهم، فقد أظهر ذاته واسمع صوته لمصر .

وشهد المؤتمر خلال فعالياته عرضا لفيلم وثائقي عرض لما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث أعلن المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.