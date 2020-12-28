شكرا لقرائتكم خبر عن أزهرى لأئمة أفغانستان: الجهل بمقاصد الشريعة أهم أسباب سوء الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية الشرعية عبر الفيديو كونفرانس لعدد خمسين إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجى الأزهر الشريف، بالتعاون مع فرع المنظمة - تحت التأسيس - فى أفغانستان.

وفي محاضرة للمتدربين، ألقاها الدكتور حسن القصبى، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، تحت عنوان:" "أحاديث أساء البعض فهمها"، تعرض خلالها لتعريف الفهم، ومتى يكون صحيحا؟ ومتى يكون خاطئا؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى إساءة الفهم؟

وذكر أن من أهمها: الجهل بمقاصد الشريعة وأحكامها، فيترتب على ذلك نتائج خاطئة.

كما أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالكليات الخمس، وهى: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، فلا بد أن تكون هذه المقاصد فى أذهان من يتكلم فى الشريعة.

وأكد على أن التعصب للرأى، وعدم اتباع المنهج العلمى الذى قام به العلماء السابقون، من أهم الأسباب التى تؤدى إلى سوء الفهم، وأن الشريعة الإسلامية دعت إلى إعمال العقل بالضوابط التى حددتها.

تأتى الدورة انطلاقا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، تهدف لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافى؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطى فى بلادهم.