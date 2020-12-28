شبورة كثيفة تصل للضباب لمدة 6 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر حتى الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الى الأحد 03 يناير 2021 : يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الجمعة 01 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم السبت 02 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الأحد 03 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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