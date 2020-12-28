شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعرض حصاد الوزارة فى تدريب الشباب على الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على 72 مركزا للتكوين المهنى بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

وتبلغ قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهنى 3.2 مليون جنيه، وتتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني في المتسربين من مراحل التعليم الأساسى، المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسى، الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسى، خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات وقطاع الإعمال، ربات البيوت، أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة فى التدريب، ويبلغ عدد الخريجين 1200 شخصا، وتبلغ قيمة الإعانة 3.2 مليون جنيه.