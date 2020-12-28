شكرا لقرائتكم خبر عن محميات البحر الأحمر تستقبل وفدا من مسئولى صربيا ودبلوماسيين فى بلجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى اطار حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية استقبلت محميات البحر الاحمر وفدا من كبار المسئولين الصرب والدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين ببلجراد للتعرف على مبادرات السياحة البيئية فى مصر تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح افاق جديدة للسياحة البيئية فى مصر بالخارج بالتعاون مع وزارتى الخارجية والسياحة والآثار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الزيارة تأتى كأحد النتائج المثمرة لمشاركة وزارة البيئة بجناح عن السياحة البيئية ضمن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولى للسياحة فى فبراير الماضى و الذى تم خلاله عرض لاهم مقاصد السياحة البيئية فى مصر بما تمتلكه من ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية واتخاذ كافة الاجراءات للترويج للسياحة البيئية بمصر والتى تتميز بالتنوع فى طبيعتها ما بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، كما انها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية الفريدة مما يعطيها ميزة عالمية فى السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد إلى أن محميات البحر الأحمر تتميز بوجود العديد من البيئات البحرية والأرضية التي تأتي على رأسها بيئة الشعاب المرجانية التي تتميز بتنوع بيولوجي لا يوجد مثيل له وتصنف مواقع الغوص المنتشرة بسواحلها ضمن أكثر مواقع الغوص على مستوى العالم جذبا لممارسي رياضة الغوص في العالم حيث يتردد عليها ملايين الزوار كما تضم بيئات الأعشاب البحرية المتنوعة.

وأوضحت فؤاد أن الزيارة تضمنت رحلة بحرية و زيارة لجزيرة الجفتون وهى احدى الجزر المحمية الموجودة بالبحر الاحمر قدم خلالها الدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر عرضاً متكاملاً للوفد الزائر حول الجزر التي تتمتع بوضعية المحمية البيئية في المحيط المجاور للغردقة بالبحر الأحمر، مما يزيد من اهتمام السياح بزيارتها ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية

كما تضمن العرض التعريف بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير نظم الادارة بالمحميات الطبيعية بما يضاهى المستويات العالمية ويضمن حماية الموارد الطبيعية و توفير تجربه بيئية فريدة من نوعها لمحبى السياحة البيئية .

ودعت وزيرة البيئة الوفد للعودة مرة اخرى لمصر لزيارة باقى المحميات والتمتع بالجو الفريد بصاحبه اصدقائهم واسرهم ومحبى السياحة البيئية فى اطار حملة الوزارة ECo Egypt للترويج للسياحة البيئية فى مصر .

وقد أشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الزيارة وبالإدارة الجادة والمتطورة بالمحميات مشيدون بمحميات البحر الاحمر وبانها واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربى قد تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة مصر في بلجراد، فى سياق جهود تنويع الأنشطة التي يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر الذى أصبحوا يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل جائحة فيروس الكورونا.