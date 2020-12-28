شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها استئناف رحلات الطيران بين مصر وسلطنة عمان الليلة، ومع السعودية غداً، ونفي الحكومة الشائعات المنتشرة عن رفع أسعار البنزين، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

مفتى الجمهورية: الحياد فى قضايا الوطن خيانة.. وتصدينا للشائعات المغرضة

افتتح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منذ قليل أعمال مؤتمر دار الإفتاء المصرية لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020م، وخطتها المستقبلية للمرحلة القادمة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

الأرصاد: كتل هوائية رطبة وانخفاض بدرجات الحرارة الصغرى وشبورة تصل للضباب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار هو سمة الفترة القادمة حيث تزداد نسبة الرطوبة فى الطبقات القريبة من السطح.

وأضاف هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد وأيضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى وانخفاض سرعات الرياح وكل هذه العوامل تعمل على تكون الشبورة التى تصل إلى حد الضباب فى الصباح الباكر.





زرعوا المدرسة بانجو.. مديرة مدرسة بالمنصورة وعامل يتهمان أمين مكتبة ومشرف وسائل بزراعة بانجو داخلها.. المباحث تضبط 26 شجيرة.. المتهمان زرعا النبات المخدر فى الفناء داخل "أصيص" زينة.. والنيابة تطلب التحريات

تجرى نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، التحقيق مع عامل ومدرس بمدرسة "بلجاى الابتدائية"، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، فى محافظة الدقهلية.

السكة الحديد تطبق غرامة 50 جنيها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

قررت هيئة السكة الحديد تطبيق غرامة قدرها 50 جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.





الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول تزامنا مع رفع الغياب

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسى الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

ماذا يدور فى عقل موسيمانى لاختيار تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى؟.. وفرة بالأجنحة وانتهاء أزمة صانع الألعاب.. الحاوى والشحات مرشحان لتعويض غياب قفشة.. وحيرة بين الطريقة التقليدية أو تكرار سيناريو سونيديب

يخوض فريق الكرة بالأهلى مواجهة صعبة عندما يواجه الاتحاد السكندرى باستاد الأهلى والسلام فى الأسبوع الثالث من الدورى الممتاز، حيث لم تقتصر صعوبتها على الندية الكبيرة التى دائما ما تشهدها مباراة الأحمر أمام زعيم الثغر ولكن هناك أيضا مواجهة كبيرة بين حسام حسن الذى يترأس القيادة الفنية لزعيم الثغر، فدائما ما يجد الأهلى صعوبة كبيرة فى تحقيق الفوز على أى فريق يقوده حسام حسن.

الحكومة تنفى الشائعات المنتشرة بشأن رفع أسعار البنزين

نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"





الحكومة: أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هى .. انفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.





أسرة تتنازل عن اتهام مدرسة بحرق يد طفلة في الغربية والسبب "حامل في التاسع"

تنازلت أسرة الطفلة حنين رشاد البالغة من العمر عامين ونصف، عن البلاغ المقدم ضد مدرسة لقيامها بتعذيب الطفلة وحرق كفيها باستخدام سكين ساخن، لتبولها على نفسها فى الحضانة. وتراضى الطرفان وتعهدت المدرسة بالتكفل بعلاج الطفلة واصطحابها للطبيب للكشف عليها والتكفل بالعلاج.





الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

التعليم تمد فترة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية حتى الخميس 31 ديسمبر الجارى

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.





"كتيبة" الأهلى تتحدى "طموح" الاتحاد السكندرى فى الدورى الليلة

يدخل فريق الأهلي اختباراً صعباً في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، عندما يستضيف نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وكان مُقرراً أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم في قمة الكرة المصرية بالدوري لكن تم تأجيل المباراة لدواعي أمينة وتم استبدالها بمواجهة الأهلي بلقاء زعيم الثغر وهي المباراة التى تحظى بإهتمام ومتابعة الكثيرين نظراً لقوة المنافس السكندري الذي يقدم عروض جيدة تحت قيادة مديره الفني المُتميز حسام حسن كما أن الأهلي والإتحاد قدما مباراة جيدة قبل أيام في نصف نهائي كأس مصر وفاز الأهلي بهدفين لهدف وصعد لنهائي البطولة التى توّج بها بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ، ويدخل الأهلي مباراة الليلة ولديه 6 نقاط فيما يدخل الاتحاد المباراة ومعه 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل.





اتحاد الكرة يستمع اليوم لأقوال طبيب منتخب الشباب بشأن انتشار كورونا فى البعثة

استدعت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة، الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب لسماع أقواله فى مقر الجبلاية، اليوم الاثنين، عن أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا في صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها في تونس، وما ترتب على ذلك من الانسحاب من تصفيات بطولة شمال أفريقيا، وتعلن لجنة تقصى الحقائق قراراتها فى أزمة منتخب الشباب الخميس المقبل بعد وصول جميع التقارير المطلوبة من مسئولى بعثة منتخب مصر فى تونس، والاستماع لأقوال بعض اللاعبين من فندق العزل الصحى.





الرى تعلن إنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بأثيوبيا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس مجدى السيد نائب رئيس قطاع مياه النيل وقيادات ومهندسى قطاع مياه النيل وذلك فى إطار متابعة مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية.





مصر للطيران تعلن بدء تشغيل الرحلات الجوية من السعودية إلى القاهرة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة، يأتى ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.





ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بقيمة 5 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 822 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع أول يوم في الأسبوع بسوق الصاغة عقب توقف التداول أمس الأحد.





شوبير: على مسئوليتى الشخصية انتخابات الجبلاية فى يناير..ومجلس أبو ريدة سيعود

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام فى 30 أو 31 يناير المقبل، مشدداً على أن المهندس هانى أبو ريدة يستحق رفع القبعة بعدما نفذ كل ما يريد وسوف يعود بمجلسه كاملا لإدارة الكرة فى مصر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " على مسئوليتى الشخصية أؤكد أن انتخابات اتحاد الكرة سوف تقام فى 30 أو 31 يناير المقبل بعد ترحيب مجلس الوزراء بإستثناء اتحاد الكرة من قرار منع إقامة العموميات فى الستة أشهر الاولى من عام 2021 بسبب كورونا".





إسبانية فوق الـ96 أول من تلقت لقاح كورونا وتوجه نصيحة مهمة للقضاء على الفيروس.. صور

بدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأحد، وكان أول شخص يتم تطعيمه ضد الوباء فى البلد الأوروبى هى أراسيلي روزاريو هيدالجو، وهى امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا في منزل لوس أولموس في جوادالاخارا، وأعلنت بعد تلقيها اللقاح "إنه شيء مهم جدا، ولهذا فعلت ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التخلص من الفيروس".

خالد الغندور فى ندوة الخليج 365: سيد عبد الحفيظ مستفز لكنه "ناجح" فى عمله.. مصطفى محمد قد ميسى 9 آلاف مرة وأحسن من "بلال".. ولو شوفت الخطيب هتصور معاه.. ميدو مدرب "مش ناجح".. وحازم إمام مش فاضى للتدريب