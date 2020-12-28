شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكشف إنجازات 2020.. برامج تمكين المرأة ومشروعات تنمية وتكافؤ فرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التضامن عن انجازات عام ٢٠٢٠ في برامج حماية وتمكين المرأة من البرامج والتى تعد الأكثر أهمية وفي صدارة أولويات وزارة التضامن الاجتماعي وتنقسم لعدد من المحاور تتضمنمشروعات تنمية المرأة ، وحدة تكافؤ الفرص ومراكز استضافة المرأة .

مشروعات تنمية المرأة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة في 478 قرية بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأوضاعالاقتصادية و الاجتماعية للمرأة بالدعم المادي والتدريب والتوجيه.

وحدة تكافؤ الفرص

تقوم وحدة تكافؤ الفرص بحل المشكلات الواردة من المجلس القومي للمرأة عن طريق تقديم الخدمات التالية «معاش ضماني – معونة شتاء – تحويل معنفات لمراكز الاستضافة – مساعدات من خلال مؤسسات التكافل الإجتماعى – تكافل وكرامة وغيرها«.

مراكز استضافة وتوجيه المرأة

تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية الشريكة والتي تهدف إلىترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمعبشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.

وتقوم مراكز استضافة المرأة بتوفير فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والإجتماعي والدعم النفسى للمرأة من خلال تقديم وتوفيرمجموعة من خدمات وبرامج الدعم الأقتصادية والإجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنيوالقطاع الخاص.

ويبلغ عدد مراكز استضافة المرأة 8 مراكز المتواجدة بـ 8 محافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنىسويف – المنيا ) على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدات من تلك المراكز خلال عام 2020 سواء كانت اقامة كاملة او خدمات مقدمة3184 مستفيدة.

الرائدات الريفيات

تم استحداث رقم مجاني لتسجيل الرائدات، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 1442 من تليفون الرائدة وذلك لتدقيق قواعد بياناتالرائدات الريفيات وسرعة التواصل معهن ، كما تم الموافقة على زيادة مكافأت بدل الملبس للرائدات الريفيات من 350 جنيه الى 900 جنيهشهرياً .

وتم أيضا عقد دورات تدريبية لعدد 105 رائدة إجتماعية ومشرفى إدارات ومكلفى خدمة عامة بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة- أسيوط – المنيا – اسكندرية- الشرقية ) فى مجال التربية الأسرية الايجابية بالتعاون مع برنامج وعى ومنظمة اليونيسيف ، وذلك بهدف رفعالوعي لديهم لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لاسر تكافل لتوعيتهم باهمية التربية الاسرية الايجابية .