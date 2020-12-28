شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يغلق مركزاً للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إغلاق مركزاً للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ، لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الجولة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

قال المحافظ، ان هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية ومواجهة أي تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

حث المحافظ، المواطنين واولياء الأمور على ضرورة الحفاظ على ابناءهم من تلك التجمعات والتي تودي إلى سرعة انتشار العدوي، مشيراً إلى ان تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين