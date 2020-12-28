شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تقرر مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لجميع المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملء الاستمارة الإلكترونية.