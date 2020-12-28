شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والفحص المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وذلك داخل وحدة طب الأسرة بالرحمانية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبوكبير، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير، والدكتور يسري الشبراوي مدير الإدارة الصحية بأبوكبير، وعدد من نواب البرلمان.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بصحة المواطنين، وتسعي لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له وخاصة المرأة، على اعتبار أن الإهتمام بصحة المرأة يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال المبادرة، للحفاظ على صحة وسلامة الأطباء وأطقم التمريض المشاركين بالمبادرة والسيدات متلقيات الخدمات الطبية.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية والنبيلة، التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وقال أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية، مثل مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، والكشف المبكر عن أورام الثدي، والكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان السمع مبادرة نور حياة، والكشف المبكر عن أمراض الإنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، وفحص وعلاج الامراض المزمنة وغير السارية، وذلك في ضوء الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين .

فيما أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، تأتي ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، للكشف عن الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين ومنع إنتقالها من الأم للجنين، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل، من المصريات وغير المصريات بمختلف قري ومدن المحافظة، من الفئة العمرية فوق ١٨ عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، لافتاً إلى أن عدد الفرق المشاركة في المبادرة ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة، مؤكداً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها والتأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.