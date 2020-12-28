المركز الطبي العالمي يستضيف خبير في الأشعة التداخلية

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيرى دو بيري، لعلاج أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلي والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من (8- 11 / 1 / 2021).

محمد يوسف

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