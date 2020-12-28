شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يستضيف خبير في الأشعة التداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيرى دو بيري، لعلاج أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلي والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من (8- 11 / 1 / 2021).
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص- 2 م ).
للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمي www.imc.org.eg.
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