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المركز الطبي العالمي يستضيف خبير في الأشعة التداخلية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيرى دو بيري، لعلاج أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلي والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من (8- 11 / 1 / 2021).

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص- 2 م ).

للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمي www.imc.org.eg.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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