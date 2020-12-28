شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بالإسكندرية جهودها لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشنت أحياء الاسكندرية عدة حملات استهدفت مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بكل أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية بواقع «5 مراكز دروس خصوصية، و4 محال بلاي ستيشن، ومقهيين».

وفي سياق متصل، تحفظ حي المنتزه أول على 51 شيشة بـ3 مقاهي بشارع 45، وتحرير محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تشميع 11 منشأة مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تشميع 11 منشأة مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تشميع 11 منشأة مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تشميع 11 منشأة مخالفة بالإسكندرية- صور

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تشميع 11 منشأة مخالفة بالإسكندرية- صور