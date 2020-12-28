شكرا لقرائتكم خبر عن محاضر وغرامات فورية وغلق مقاهي ومصادرة 80 شيشة في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة استهدفت المقاهي المخالفة لقرارات مواجهة فيروس كورونا.

وقام الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات، وتم شن حملة لضبط مقاهي تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر بمنطقة المرجوشي وشارع عمرو بن العاص، وتم مصادرة 80 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقام اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائبي رئيس الحي، المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، وشرطة المرافق، والجهاز التنفيذي للحي، وتم تحرير أكثر من 30 محضر مخالفة، وتداول شيش، طوارئ أمن دولة، وأكثر من 50 غرامة فورية للسائقين الغير ملتزمين.

مصادرة شيش فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى شبرا الخيمه