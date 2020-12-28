شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحكيم» رئيسا و«بهجت» نائبا لرئيس الاتحاد المحلي لعمال المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الاثنين، قرار بتشكيل الاتحاد المحلي لمحافظة المنيا حيث تم اختيار عبدالحكيم عبدالله محمد رئيسًا، وخالد بهجت محمد خليفة نائبًا، ويحي عبدالعزيز، نائب ثاني، وحسام الدين محمد، أمين عام، وسيد إسماعيل عبدالقادر، أمين الصندوق، وعصام محمد عبدالرحمن، أمين عام مساعد، وأمال عبدالحميد إسماعيل، أمين مساعد صندوق، ومرسن نصيف حنين يعقوب، أمينة المرآة، بالإضافة إلى 12 عضوًا.

قرار تشكيل اتحاد عمال المنيا