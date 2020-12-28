شكرا لقرائتكم خبر عن حفل صاخب بمقام النبي موسى يثير غضب قيادات دينية .. ومطران القدس: امتهان غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار حفل فني صاخب أقيم في مقام النبي موسى بالقدس المحالة، مساء أمس تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي غضب العديد من القيادات الدينية وخاصة المسيحية، معبرين عن رفضهم التام للواقعة من الأساس.

وقال المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس،أن ما حدث في مقام النبي موسى لا يمكن لأي إنسان عاقل عنده قيم اخلاقية أو انسانية ان يقبله أو ان يبرر ذلك بأي شكل من الأشكال فلا يجوز التعدي أو استهداف الاماكن الدينية التي لها حرمتها ولها قدسيتها وهذا أمر نرفضه كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين .

وأضاف المطران في بيان له الاثنين، ان الحفلة الصاخبة التي أقيمت في مقام النبي موسى إنما يعتبر تطاولا وامتهان لقدسية هذا المكان، ونحن بدورنا نؤكد كمسيحيين فلسطينيين بأن التطاول على المقامات والمقدسات والأوقاف الإسلامية بأي شكل من الأشكال هو مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا، كما أننا نرفض التطاول على الأماكن المقدسة المسيحية وعلى الرموز الدينية المسيحية فإننا نرفض ايضا أي تطاول على أي مكان مقدس أو على أي مقام يحمل بُعدا روحيا ودينيا تراثيا وتاريخيا .

وتابع:«ان الحفاظ على الأماكن المقدسة واحترام قدسيتها وخصوصيتها، إنما هي مسؤوليتنا جميعا وكل واحد منا يجب ان يقوم بدوره المأمول في الحفاظ على هذه المقدسات والاوقاف، والمقامات الدينية التي لها خصوصيتها والتي يجب ان تُحترم وان تصان».

وقال أن المسيحيون الفلسطينيون استفزهم كثيرا ما حدث في مقام النبي موسى ولكن في نفس الوقت لا يمكننا ان نقبل ببعض الأصوات النشاز التي تصطاد في المياه العكرة والتي استغلت هذا الحدث المرفوض بهدف اثارة الفتن والتحريض والكراهية في مجتمعنا، فهذه الحفلة الصاخبة لا علاقة لها بعيد الميلاد والمسيحيون عندما يحتفلون بعيد الميلاد لا يحتفلون باحتفالات صاخبة بل يحتفلون بالصلاة والدعاء والاجتماعات الاسرية والتي كانت في هذا العام محدودة ومقصورة على عدد قليل من أفراد العائلة بسبب جائحة الكورونا .

وأضاف:«لن ينجح دعاة الكراهية من تمرير مشاريعهم ونعرف ان هؤلاء مرتبطون بأجندات خارجية توجههم بهدف تمزيق وتقسيم مجتمعاتنا ولن نسمح لهم بأن يمرروا مشاريعهم القذرة في بلادنا المقدسة» .

واختتم: لقد زرت مقام النبي موسى عدة مرات وخاصة في موسم النبي موسى، حيث كنا نلتقي رجال دين مسيحيين ومسلمين وكذلك مع شخصيات وطنية واعتبارية والتي كانت تأتي من القدس ومن كل المحافظات الفلسطينية ولا يمكننا ان نقبل بأن يتم التطاول على هذا المقام الذي يحمل رمزية دينية تاريخية وتراثية وطنية فلسطينية .