شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 14 الف و536 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (7) سفن وتم تداول (14536) طن بضائع و(653) شاحنة وشملت حركة الواردات (5610) طن بضائع و(276) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (8926) طن بضائع و(387) شاحنة بضائع.

شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وجوبال تريدر وغادرت اربع سفن وهى بوسيدون اكسبريس، امل، الحرية، امانة.