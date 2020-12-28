شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية للمرحلة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، من أمام فندق شيراتون المنتزه، شرق الاسكندرية، وتستمر حتى مرور جليم.

وأعطى شارة البدء، علاء العريان، الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بحضور عدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من القيادات الشرطية بالإسكندرية.

وأجرى الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لتدريبات تنمية مهارات معلمي التربية الفنية لإعداد مدربين تربية اجتماعية بمركز الخدمة والنشاط.

وأكد «خميس» على أهمية التدريبات في تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف دائمًا على تزويد العاملين به بكل ما هو جديد؛ لمواكبة التقدم العلمي، والتكنولوجي للعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة نقل أثر التدريب؛ حتى تعم الفائدة الجميع.

حاضر اليوم في تدريب تنمية مهارات معلمي التربية الفنية الدكتور رضا فضل من جامعة الأزهر، كما حاضر في تدريب إعداد مدربين التربية الاجتماعية الدكتور أحمد عصام.

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لطلاب الثانوية الأزهرية فى الإسكندرية (صور)