شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة رياضية بقرية الطويرات بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، الإثنين، قافلة رياضية بمركز شباب الطويرات بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عبدالحق سيد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة الدكتور عبدالله حسين والدكتورة إسراء عبدالباسط بكلية التربية الرياضية بقنا.

وأكد رئيس الجامعة أن القافلة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة داخل القرية، وحسن استغلال وقت الفراغ، ورفع اللياقة البدنية لدى الشباب، وتأتى في إطار مواصلة جهود الجامعة في دعم المجتمع المحيط، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التي تساهم في بناء الإنسان، مؤكدا حرص الجامعة على الوصول إلى كافة القرى بإقليم جنوب الصعيد خاصة الأكثر احتياجا منها.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب بكلية التربية الرياضية، تضمنت ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية بهدف دعم الشباب.