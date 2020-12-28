شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسماعيلية» يشكل لجنة لوجود مخالفات بإحدى المدارس الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية لجنة برئاسة مدير التعليم الفني لبحث عدد من المخالفات وذلك خلال جولة تفقدية قام بها في المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنات التابعه لإدارة شمال الاسماعيلية.



وخلال الجولة التفقدية ابدي عدم رضاء عن انضباط المدرسة وتدني مستوى النظافة سواء بمدخل المدرسة أو الفناء أو حتي الفصول الدراسية ووجود بعض الرواكد وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف وغياب عدد كبير من العاملين وعدم الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول .

ولفت «عجلان» إلى ان ذلك يأتي في إطار انضباط وانتظام العملية التعليمية واستمرارا لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين وتقويم الأداء وعقاب المقصرين والسعي إلى نيل رضا الطلاب وأولياء الأمور وتقديم خدمة تعليمية مرضية .

في الوقت نفسة تفقدالمدرسة الثانوية الكهربية الصناعية بنات حيث ابدي بعض الملاحظات الخاصة بالرواكد الخشبية بالاستعداد للامتحانات في الوقت الذي أشاد بمستوى نظافه المدرسة وانضباط العاملين وحضور الطالبات وأكد على ضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتنسيق مع جهاز تطوير وتجميل المدينه .

